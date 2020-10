Mit Drogen im Blut Auto gefahren

Ein 23-jähriger Autofahrer ist am Montag gegen 19 Uhr von einer Polizeistreife in der Friedhofstraße in Weingarten kontrolliert worden. Ein THC-Test verlief positiv.

Wie die Polizei mitteilt, seien den Beamten bei der Kontrolle bei dem Mann Anzeichen einer Drogeneinwirkung festgestellt worden, woraufhin ein Test vor Ort auf den Suchtstoff reagierte. Für den 23-Jährigen war deshalb die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus fällig. Den Autofahrer erwarten nun ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg. Die Polizei untersagte zudem die Weiterfahrt.