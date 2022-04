Mit dezimiertem Kader hat der TV Weingarten keine Chance

Beim Tabellenführer SG Ober-/Unterhausen haben die Handballerinnen des TV Weingarten in der Verbandsliga klar mit 21:32 (9:16) verloren. In der Hinrunde hatte der TVW das Heimspiel gegen den klaren Favoriten noch lange ausgeglichen gestalten können. Am Samstagabend hatte das dezimierte Weingartener Team auswärts allerdings keine Chance in Lichtenstein.

TVW-Trainer Lars Gmünder musste auf fünf Stammspielerinnen verzichten. In Johanna Borrmann, Teresa Datz und Lena Haberbosch waren wieder drei A-Jugend-Spielerinnen mit dabei, Annika Datz aus dem B-Jugend-Kader des TVW gab ihr Debüt im Aktivenbereich. Gmünder war trotz der Niederlage zufrieden mit der Leistung und vor allem mit der Einstellung seiner jungen Mannschaft gegen den deutlich reiferen Tabellenführer. Insbesondere B-Juniorin Annika Datz wusste in ihrem ersten Aktivenspiel sowohl im Abwehrzentrum als auch im Angriff zu gefallen. „Wir nehmen solche Spiele mit, um uns weiterzuentwickeln“, sagte Gmünder. „Punkten müssen wir gegen Mannschaften in der unteren Tabellenhälfte.“

Etwa am Sonntag: Um 15.45 Uhr empfängt Weingarten dann in der Großsporthalle den Tabellenletzten TSV Zizishausen. Im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga sollte der TVW da beide Punkte holen. Punkte waren in Lichtenstein nicht möglich. Weingarten hielt trotz der körperlichen Überlegenheit der Gastgeber zu Beginn gut mit, in der 14. Minute verkürzte Annika Datz mit zwei Treffern auf 4:5. Stephanie Schneider traf in der 20. Minute noch zum 6:8, ehe die SG auf 13:6 davonzog und zur Pause bereits mit 16:9 führte.

Bis etwa eine Viertelstunde vor Schluss hielt Weingarten den Rückstand bei sieben Toren. Dann jedoch machten sich die fehlenden Wechseloptionen bemerkbar.