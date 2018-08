Mit der VHS geht’s nicht nur zum Kloster Bebenhausen

Im Wintersemester bietet die Volkshochschule (VHS) Weingarten wieder eine Reihe sehr abwechslungsreicher und interessanter Studienfahrten und Betriebsbesichtigungen an.

Den Auftakt unter der Leitung von Rainer Michael Hepp bildet die Tagesfahrt am 13. Oktober zum Kloster Bebenhausen (Foto). Wie die VHS mitteilt, vermittelt die Gesamtanlage des ehemaligen Zisterzienserklosters einen Eindruck von der geistlich-klösterlichen Vergangenheit im ursprünglichen Württemberg. Anschließend geht es weiter in die benachbarte Universitätsstadt Tübingen. Am 8. Dezember führt Angelika Hermann Interessierte ins weihnachtliche Bad Urach unter anderem mit der Besichtigung der weltweit größten Prunkschlittensammlung im Schloss.

Gleich zwei Mal geht es dann zu Beginn des Jahres 2019 mit Rainer Michael Hepp nach München. Zuerst steht am 19. Januar die Fahrt ins Bayerische Nationalmuseum an, bevor am 9. Februar, die Oper „Nabucco“ im Nationaltheater München den Abschluss im Wintersemester bildet. Aufgrund der Vorausbuchungsfristen ist für die Fahrten jeweils eine frühzeitige Anmeldung erforderlich.

Einen Blick hinter die Kulissen können Interessierte im Wintersemester am 24. September bei Carthago, einem der führenden Reisemobilhersteller, werfen. Auch der VHS-Kooperationspartner IWO, die Integrationswerkstätten Oberschwaben, öffnet am 25. Oktober seine Türen. Am 17. November geht es bei der Schlossbrauerei Aulendorf einen Nachmittag lang rund ums Bier. Den Abschluss bildet am 27. November der Besuch bei Venta-Luftwäscher, dem Weltmarktführer für Luftbefeuchtungs- und Luftreinigungsgeräte.

Information und Anmeldung im Internet unter www.vhs-weingarten.de oder telefonisch unter 0751 / 5603530.