Mit dem Motorrad in Frankreich gestrandet

Früher hat er schon mal Verbrecher festgenommen. Jetzt fühlte er sich selbst gefangen, zwar nicht in enger Zelle, aber doch umgeben von Grenzen und Sperren, die unüberwindlich schienen.

Fast eine Woche lang saß Peter Müller, Kriminalhauptkommissar a.D., in Frankreich fest, gestrandet zwischen Regularien, Missverständnissen und schwerer Zugänglichkeit zu Informationen. Bis er schließlich ausreisen konnte, erlebte der 62-jährige aus Weingarten eine Odyssee in einer EU, die von ihrem Anspruch der nahtlosen Zusammenarbeit und Kommunikation noch weit entfernt scheint.

Dabei hatte alles unter besten Voraussetzungen begonnen, der begeisterte Motorradfahrer wähnte sich gut vorbereitet. Am 15. März hatte er einen Besuch bei seiner Mutter in Menton an der Côte d’Azur genutzt, um zur ersten großen Tour des Jahres zu starten. Über fast leere Autobahnen zu heizen, sich vom Fahrtwind Corona-Sorgen aus dem Kopf pusten zu lassen. Zu diesem Zeitpunkt war von Reisebeschränkungen und Ausgangssperre noch keine Rede.

Alle acht Wochen fährt Müller nach Südfrankreich, um sich im Wechsel mit seinem Bruder ein wenig um die Seniorin zu kümmern, die seit Jahrzehnten in Menton lebt. Die 86-jährige Witwe freute sich besonders in Zeiten von Covid-19, dass einer der beiden Söhne ihr für eine Weile Gesellschaft leistete, ließ sich von ihm zum Markt begleiten, bekochte ihn.

Am 23. März wollte sich der pensionierte Kriminalbeamte mit seinem Zweirad wieder auf die Heimfahrt begeben. Rund 1100 Kilometer lagen vor ihm. Er hatte bewusst die wesentlich längere Strecke über Lyon gewählt, um vor dem Grenzübertritt nach Deutschland nur auf den Autobahnen in Frankreich unterwegs zu sein, ohne Italien oder die Schweiz zu passieren. In rund 15 Stunden wollte er daheim bei seiner Lebensgefährtin in Weingarten sein. Doch es kam alles anders. Denn am 17. März war in Frankreich eine Ausgangssperre erlassen worden.

„In allen Informationen, die mir zur Verfügung standen, war klar die Rede davon, dass deutsche Staatsbürger heimreisen dürfen. Der ADAC und die französische Regierung haben hierzu ein Berechtigungsformular veröffentlicht.“ Genützt hat es dem Deutschen nichts. Denn bereits an der ersten Kontrollstelle auf der Auto Route A8, gut 15 Kilometer von Menton entfernt, war die Heimreise für den Biker wieder zu Ende.

„Obwohl ich mich mit meinem Personalausweis als deutscher Staatsbürger legitimieren konnte und zusätzlich das ausgefüllte Formular vorlegte, durfte ich die Reise nicht fortsetzen“, berichtet der Schwabe. „Stattdessen wurde ich von den französischen Gendarmen höflich, aber bestimmt zurückgeschickt. Wenigstens musste ich keine Strafe zahlen.“ Der Grund für die die Ablehnung des Passierscheins war für ihn nicht erklärlich: „Ich bin am Sonntag, den 22. März, losgefahren. Die neuen Passierscheine waren aber erst am 23. erhältlich. In meinen Augen war das reine Wilkür.“

In Menton begann Müller, gemeinsam mit seiner Mutter als Übersetzerin, alle Hebel in Bewegung zu setzen. „Leider hatte ich meinen Laptop nicht mitgenommen, so dass ich alles übers Handy erledigen musste“: Zig Emails, die unbeantwortet blieben, Anrufe auf Hotlines, die ins Leere liefen. Versuche bei der Gendarmerie, der Police Nationale, dem Bürgermeisteramt Menton, der Grenzpolizei Menton, dem Auswärtigen Amt in Berlin. Selbst das deutsche Generalkonsulat in Marseille erteilte ihm einen abschlägigen Bescheid, dass es ihm nicht weiterhelfen könne.

Der Motorradfahrer fühlte sich ausgebremst: „Ich saß in der Falle“. Und er verstand die Welt nicht mehr: „Mir stellt sich die Frage, warum sich trotz Ausgangssperre viele Franzosen zum Einkaufen und anderen notwendigen Erledigungen bewegen dürfen, ich aber nicht über die Autobahn auf direktem Weg und ohne jeglichen Kontakt nach Hause fahren durfte. Es besteht da nicht die geringste Chance, jemanden zu infizieren.“

Dabei wäre alles so einfach gewesen, wenn eine der von ihm kontaktierten Instanzen die richtige Vorgangsweise erklärt hätte. Denn laut Auskunft des Auswärtigen Amts und des französischen Honorarkonsulats in Freiburg im Breisgau können EU-Bürger, die in ihr Heimatland (z.B. Deutschland) zurückkehren wollen, durch Frankreich zurückreisen. Dazu muss die von den französischen Behörden vorgegebene Ausgehbescheinigung ausgefüllt, ausgedruckt oder handschriftlich verfasst mitgeführt werden.

Ausgestattet mit dem gültigen Passierschein trat Müller am 26. März endgültig die lange Heimfahrt an. Problemlos und „barrierenfrei“. Mit einem guten Roten aus Südfrankreich stößt der Motorradfahrer daheim in Weingarten nun auf den erfolgreichen Abschluss seiner Odyssee an: „Das passiert mir nicht nochmal,“ schwört der ehemalige Kripobeamte. „Und bis auf weiteres werde ich nun halt nur mit der Mama skypen können.“