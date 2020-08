Die Technischen Werke Schussental (TWS) stellen laut Pressemitteilung ab sofort am Campus der Hochschule Ravensburg-Weingarten (RWU) eine weitere Station des Elektrofahrrad-Verleihsystems bereit.

Dadurch wird der Hochschulcampus mit der Weingartner Innenstadt verbunden, wo Verleihstationen im Stadtgarten und bald auch am Charlottenplatz zur Verfügung ständen. „Damit ist die Hochschule nun noch besser an Bus und Bahn angebunden. Das ist nicht nur für unsere Studierenden ein echter Gewinn, sondern für die Mobilität aller“, freut sich Professor Sebastian Mauser, Prorektor der RWU für Diversity und studentisches Leben. „Es ist ein Angebot für flexible Mobilität im Schussental, die ohne Abgase und Parkplatzsuche funktioniert.“, erklärt Dr. Stefan Herz, TWS-Bereichsleiter für Prozess- und Geschäftsfeldentwicklung. Projektleiterin Jenny Jungnitz ergänzt: „Die elektrisch unterstützten Räder bringen Nutzer auf Strecken bis zu zehn Kilometern sogar schneller ans Ziel als andere Verkehrsmittel. Das belegen aktuelle Erhebungen des Umweltbundesamtes.“

Die Verleihstation vor dem Gebäude Leibnizstraße 10a in Weingarten biete zwölf Ports, an denen die Leihräder aufladen könnten. Das geschehe klimaneutral mit TWS-Naturstrom. Das Elektrofahrrad-Verleihsystem stehe allen zur Verfügung – bis Ende des Jahres kostenlos. Doch das Angebot funktioniere nur, wenn die Räder an einer der Verleihstationen wieder zurückgegeben werden, so die TWS. Damit möglichst viele Nutzer profitieren könnten, sei die Ausleihe auf maximal sechs Stunden begrenzt. Voraussetzung für die Nutzung sei eine einmalige Registrierung unter mobil.tws.de.

Begleitet werde das Mobilitätsprojekt, das bis zum Ende des Jahres insgesamt 16 Verleihstationen zwischen Ravensburg-Schmalegg, dem Bahnhof Ravensburg und dem Hochschulcampus in Weingarten umfasse, von einer Studie des RWU-Instituts für Digitalen Wandel. „Wir wollen herausfinden, unter welchen Rahmenbedingungen die Menschen das Angebot nutzen und welche Rolle es künftig im Mobilitätsmix spielen kann“, erläutert Professor Wolfram Höpken den Ansatz der Studie, die er an der Hochschule betreut. Mit dem ersten gemeindeübergreifenden Verleihsystem für Elektrofahrräder habe die TWS etwas auf die Beine gestellt, was es den Menschen in der Region einfach mache, etwas für den Klimaschutz und die eigene Gesundheit zu tun.