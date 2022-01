Mit 86 Stundenkilometer in 50er-Zone

Der Verkehrsdienst Ravensburg hat am Samstagabend zwischen 17.30 und 19 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Ravensburger Straße durch. In dieser Zeit stellten die Beamten laut Bericht insgesamt sechs Verkehrsteilnehmer mit überhöhter Geschwindigkeit fest. Eine Autofahrerin muss mit einem Fahrverbot rechnen, da sie die erlaubtem 50 Kilometer pro Stunde mit gemessenen 86 Stundenkilometern deutlich überschritten hatte.

Zudem habe ein 30-jähriger BMW-Fahrer aus Österreich nicht nur die erlaubte Höchstgeschwindigkeit überschritten, sondern mutmaßlich vor Fahrtantritt auch zu viel Alkohol zu sich genommen. Ein gerichtsverwertbarer Atemalkoholtest zeigte einen Wert an, der knapp über den erlaubten 0,5 Promille lag. Nach Vorlage der Verkehrsordnungswidrigkeiten-Anzeigen an die zuständigen Bußgeldbehörden, haben die kontrollierten Verkehrsteilnehmer mit Geldbußen in verschiedenen Höhen zu rechnen.