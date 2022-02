Missverständnis führt zu Unfall

Offenbar aufgrund eines Missverständnisses ging am Donnerstag gegen 5.30 Uhr der 31-jährige Fahrer eines Honda in der Alemannenstraße davon aus, dass ihm ein entgegenkommender Autofahrer Vorrang gewährt. Aufgrund dessen wollte der 31-Jährige an zwei geparkten Autos vorbeifahren. Als er bemerkte, dass der andere Verkehrsteilnehmer entgegen seiner Annahme nicht anhält, lenkte der Honda-Fahrer sein Fahrzeug nach rechts und stieß hierbei gegen einen geparkten Nissan. Bei der Kollision wurde der Nissan des Weiteren auf einen ebenfalls am Fahrbahnrand geparkten BMW geschoben. Der Sachschaden an allen drei beteiligten Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 10 000 Euro, der Unfallverursacher blieb unverletzt.