Auf rund 20 000 Euro wird der Sachschaden nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch kurz nach 16 Uhr in der Herknerstraße in Weingarten beziffert.

Wie die Polizei mitteilt, missachtete ein 46-jähriger Opel-Fahrer an der Einmündung der Josef-Bayer-Straße die Vorfahrt eines von rechts kommenden 60 Jahre alten BMW-Lenkers. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.