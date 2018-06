Miserables Zeugnis für Weingarten

Das Regierungspräsidium Tübingen (RP) hat Weingarten ein miserables Zeugnis für ihre Finanzplanung ausgestellt. Das geht aus den Auflagen des RP hervor, welche in der Gemeinderatssitzung am Montag öffentlich gemacht wurde. So fehlen der Stadt bis zum Jahr 2020 1,12 Millionen Euro um die geplanten Kredite zu tilgen. Auch sei die finanzielle Leistungsfähigkeit Weingartens seit Jahren rückläufig.

Daher müsse der Haushalt nachhaltig verbessert werden, anderenfalls müsste das RP zukünftige Kreditaufnehmen in Frage stellen. Für das Jahr 2020 würde das RP die neuen Kredite nach heutigem Stand sicher nicht bewilligen. „Vorsorglich wird schon heute darauf hingewiesen, dass die für das Haushaltsjahr 2020 vorgesehene Kreditaufnahme nicht genehmigungsfähig wäre“, heißt des in dem sechsseitigen Schreiben, das von Präsident Klaus Tappeser unterschrieben ist.

Doch auch schon für das laufende Jahr hat das Regierungspräsidium erhebliche Bedenken. Zwar sei der vorgenommene Haushaltsausgleich rechtmäßig. Hinsichtlich der dauerhaften Aufgabenerfüllung müsse die Verwendung von Vermögenserlösen und Rücklagen zum Ausgleich des Verwaltungshaushaltes beziehungsweise zur Tilgung der Kredite als Ausnahme gesehen werden „und entspricht nicht einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft“, schreibt Tappeser. Schließlich sollten die Mittel des Vermögenshaushaltes eigentlich für notwendige Neuinvestitionen verwendet werden. „Damit lebt die Stadt in diesen Jahren von ihrer Vermögenssubstanz. Haushaltsrechtlich ist ein solches Vorgehen nur dann zulässig, wenn die Stadt zuvor alle Einnahmemöglichkeiten ausgeschöpft und alle Sparmöglichkeiten ausgenutzt hat“, schreibt er.

Schlechter als prognostiziert

Dass die finanzielle Leistungsfähigkeit immer stärker abnehme, zeige sich an den Haushaltsplänen von 2015 bis 2017. In jedem Jahr seien die Finanzpläne schlechter ausgefallen als eigentlich prognostiziert – und das in Millionenhöhe. „Angesichts dieser Entwicklung ist es für die Stadt Weingarten unabdingbar, diesen Negativtrend umzukehren und den städtischen Haushalt durch weitere strukturelle und nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen zu verbessern“, schreibt Tappeser.

Diese Maßnahmen seien für das geplante Investitionsprogramm zur Umgestaltung der Schullandschaft und den damit verbundenen neuen Krediten unerlässlich, heißt es weiter. Bis zum Jahr 2020 plane Weingarten etwa 46,5 Millionen Euro für verschiedene Investitionen auszugeben – davon alleine 17,6 Millionen Euro für den Neubau des Schulzentrums. Um das zu stemmen will die Stadt 13,35 Millionen Euro aufnehmen und 11 Millionen Euro mit den eigenen Rücklagen decken. Eben diese Rücklagen würden auf das gesetzlich geforderte Minimum zurückgefahren. Bei all den Maßnahmen würde die Verschuldung des Kernhaushaltes auf rund 30,8 Millionen Euro ansteigen – was im Vergleich zu heute eine Steigerung um 42 Prozent bedeute.

Und genau deshalb glaubt das Regierungspräsidium nicht, dass Weingarten die Kredite rechtmäßig tilgen kann. „Nach den oben genannten Ausführungen weist der Verwaltungshaushalt der Stadt Weingarten diese Leistungskraft nicht auf“, schreibt das RP. Deswegen wird nun ein strikter Sparkurs erwartet. Dabei betont das Regierungspräsidium, dass es die Anstrengungen der Stadt, besonders im Zusammenhang mit den Verlusten des Krankenhaus-14-Nothelfer, zu sparen, durchaus registriert habe. „Die bislang umgesetzten Maßnahmen reichen jedoch nicht aus, um die strukturelle Ertragsschwäche des Verwaltungshaushaltes zu beseitigen.“

Kleiner Seitenhieb

Das Regierungspräsidium will, dass die Stadt die Leistungsfähigkeit des Verwaltungshaushaltes so verbessert, dass die Schuldentilgung aus Überschüssen finanziert werden und eine positive sogenannte Nettoinvestitionsrate erwirtschaftet werden kann. Letztere war in den vergangenen Jahren ebenfalls negativ. Dabei kann sich Tappeser in seinen Ausführungen einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen: „Dadurch erhält die Stadt auch wieder die Möglichkeit, den schon seit Jahren angestrebten Abbau der städtischen Schulden zu realisieren.“

Doch damit nicht genug. Auch an den Wirtschaftsplänen der städtischen Eigenbetriebe hat das RP etwas auszusetzen. Sowohl beim Kultur- und Kongresszentrum Oberschwaben als auch bei den Stadtwerken liege der im Wirtschaftsplan festgesetzte Höchstbetrag der Kassenkredite weit über dem genehmigungspflichtigen Betrag: „Das Regierungspräsidium weist darauf hin, dass die Höchstbeträge mit der Festsetzung der Wirtschaftspläne für das Wirtschaftsjahr 2018 wieder auf ein Normalniveau zurückgeführt werden sollten.“

