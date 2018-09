Millionenauftrag für Kirchner

Das Weingartener Unternehmen Kirchner Konstruktion hat einen millionenschweren Auftrag an Land gezogen. Über Thyssen-Krupp wurde Kirchner mit der Konstruktion von Fertigungsanlage für die Mercedes C-Klasse beauftragt.

In den Fertigungsanlagen sollen künftig etwa 650 Roboter das komplette Fahrzeug-Sortiment der neuen C-Klasse von Mercedes gebaut werden. Dazu gehören Limousinen, Kombis, Cabrios und Coupés Wie Kirchner-Geschäftsführer Markus Elbs auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ mitteilte, beträgt das Auftragsvolumen 7,5 Millionen Euro. Damit ist das Projekt das größte in der 28-jährigen Firmengeschichte.

Die Fertigungsanlagen sind für die Daimler-Werke in Bremen und im ungarischen Kecskemet bestimmt. Laut Elbs seien an dem Projekt rund 70 Mitarbeiter der Kirchner-Niederlassungen in Weingarten, Sindelfingen, Bremen und im rumänischen Satu Mare beschäftigt. Die Dauer des Projekts ist auf eineinhalb Jahre angelegt.

Das 1990 gegründete Unternehmen hat zurzeit 260 Beschäftigte. Durch den Auftrag benötigte Kirchner aber noch weitere Ingenieure. „Wir brauchen zusätzlich drei bis fünf Prozessplaner und Projektleiter“, sagt Elbs. Kirchner ist zuständig für die Planung, Konstruktion, Simulation und Inbetriebnahme der Anlagen. Die Für den Weingartener Betrieb sprächen laut Elbs die standortnähe der eigenen Niederlassungen und die Spezialisieurng der Kirchner-Teams auf deutsche Automobilhersteller. Gebaut werden die Analgen von Thyssen-Krupp.