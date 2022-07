Milena Kleyus holt Bronzemedaille beim Landesfinale

Beim Landesfinale im P-Stufenbereich der Kunstturnerinnen hat sich Milena Kleyus vom TV Weingarten die Bronzemedaille gesichert. Sieben Turnerinnen des TV Weingarten haben sich über das Gaufinale und das anschließende Bezirksfinale für das Landesfinale qualifiziert.

Die zwölf besten Turnerinnen aus dem Bereich des Schwäbischen Turnerbundes gingen in ihrer jeweiligen Altersklasse an die Geräte. In der Altersklasse 8 sicherte sich Greta Obert Rang neun, genauso wie Selina Krestel in der Jahrgangsstufe 2013. Auch in der AK10 stellte der TVW laut Mitteilung eine Turnerin: Slavna Malsam kam hier auf den zehnten Platz.

Die routinierte Milena Kleyus zeigte nervenstark einen fehlerfreien Wettkampf und sicherte sich in der Jahrgangsstufe 2010 die Bronzemedaille. In der AK13 wurde Josefine Bogenrieder Fünfte und Elena Döbele Achte.