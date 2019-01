Mike Jörg blickt satirisch zurück

Der Kabarettist Mike Jörg präsentiert am Freitag, 4. Januar, um 20 Uhr in der Linse seinen satirischen Jahresrückblick „Wa(h)r was – 2018“.

Zum Inhalt laut Veranstalter: Tiefe Furchen reißende Dürre, aggressive Hitze, sturzflutartige Gewitter, wegbrechende Autobahnen, einstürzende Brücken, abstürzende Demokratien, kinderschändende Würdenträger, selbstzufriedene Fußballmillionäre, psychopatische Weltenherrscher: ein Jahr voller Aufruhr, ein Jahr der Wende? An dem Satireabend wird laut Pressemitteilung kein Auge trocken bleiben – ob weinend oder lachend.

Der Eintritt kostet 18 Euro, ermäßigt zwölf Euro. Karten gibt es im Vorverkauf täglich ab 17.30 Uhr im Kulturzentrum Linse und unter www.kulturzentrum-linse.de