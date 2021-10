Migrantisches Engagement soll sichtbarer werden

Unter dem Motto „Mein Engagement – Unser Engagement in der Stadt Weingarten“ haben sich migrantische und städtische Vertreter zu einem gemeinsamen Workshop getroffen. Darüber berichtet eine Pressemitteilung der Stadt Weingarten.

Die Weingartener Migranten-Organisationen würden die Stadtgesellschaft bereichern sowie wertvolle Arbeit im sozialen Bereich leisten und somit eine wichtige Funktion als Brückenbauer zwischen den Kulturen und als integrative Kraft in Weingarten erfüllen, schreibt die Stadt.

Mit dem Landesprojekt „Migranten-Organisationen stärken und vernetzen“ soll dieses bürgerschaftliche Engagement sichtbarer gemacht und noch stärker in kommunale Strukturen verankert werden. Hierfür haben sich Mitglieder der Organisationen mit städtischen Mitarbeitern zu einem ganztätigen Vernetzungsworkshop getroffen.

Dabei wurde deutlich, dass die Migrantenorganisationen so vielfältig sind wie die Vereinslandschaft insgesamt, dabei allerdings mit gänzlich anderen Herausforderungen konfrontiert als etablierte Vereine. Deshalb brauche es – so das zentrale Ergebnis der Veranstaltung – eine engere Vernetzung untereinander. Die Stadt möchte die Migranten-Organisationen bei diesem Prozess begleiten und unterstützen, heißt es in dem Schreiben.