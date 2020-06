Mercedes-Fahrer fährt über Verkehrsinsel

Beim Abbiegen vom Veit-Stoß-Weg in den Öschweg in Weingarten ist am Sonntagmorgen ein Mercedes über die dortige Verkehrsinsel gefahren und hat die Straßenlaterne gerammt. Der 78-jährige Fahrer bog laut Polizeimeldung gegen 9 Uhr nach links in den Öschweg ab, passte nicht auf und kollidierte mit dem Lichtmast. Am Mercedes entstand ein Schaden in Höhe von rund 8000 Euro. Der Austausch der beschädigten Straßenlaterne wird um die 2000 Euro kosten. Verletzt wurde niemand.