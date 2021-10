Ein bislang Unbekannter hat am Donnerstag zwischen 6.30 und 17.30 Uhr einen Mercedes angefahren, der auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios in der Weingartener Danziger Straße abgestellt war. Der Unbekannte verursachte laut Polizeiangaben Sachschaden in Höhe von rund 1500 Euro und entfernte sich im Anschluss, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 803 66 66 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.