Menschenmenge beleidigt Polizisten nach Unfall mit zwei Verletzten

Nach einem Unfall auf der Kreuzung in Höhe der Firma Habisreutinger in Weingarten haben sich am Mittwoch Mittag tumultartige Szenen am Unfallort ereignet. Laut Polizei versammelten sich Familienangehörige eines der Unfallbeteiligten, filmten mit ihren Handykameras und beleidigten die Polizeibeamten. Mehrere Streifenwagen wurden als Verstärkung hinzugerufen, um die Menge zu beruhigen.

Laut Pressemitteilung der Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwoch gegen 11.15 Uhr an der Kreuzung der Waldseer Straße mit der Schussenstraße. Ein aus Richtung Aral-Tankstelle in der Schussenstraße kommender Kleintransporter fuhr laut Zeugenaussagen bei Rot über die Ampel und kollidierte deshalb mit dem Auto eines 71-Jährigen, der auf der Waldseer Straße in Richtung Baienfurt fuhr.

Durch den Aufprall wurden der 71-jährige Autofahrer und ein Insasse des Kleintransporters verletzt und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Beide konnten dieses nach ambulanter Behandlung jedoch schnell wieder verlassen. Zudem durchbrach die ungesicherte Ladung aus Altmetall und Elektroschrott die Ladebordwand des Fahrzeugs und fiel teilweise auf die Straße. Beide Insassen des Klein-Lkw, der nach dem Aufprall noch etwa 150 Meter weiter fuhr, bevor er zum Stillstand kam, gaben an, dass das Fahrzeug technische Probleme hatte. Die Polizei stellte den Transporter sicher.

Während der Unfallaufnahme versammelten sich mehrere Familienangehörige der Transporter-Insassen an der Unfallstelle und „äußerten lautstark ihren Unmut über die polizielichen Maßnahmen“, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Die Angehörigen filmten das Geschehen fortlaufend mir mehreren Smartphones. Eine junge Frau haben ihr Video sogar umgehen in ein „Soziales Netzwerk“ geladen und die eingesetzten Polizisten in einem Kommentar beleidigt, weshalb sie jetzt angezeigt wird. Auf dem Video sei ebenfalls zu hören, wie der Anwalt eines der Kleintransporter-Insassen ebenfalls beleidigt wird.

Wer von den beiden 23 und 38 Jahre alten Männern überhaupt gefahren, hat ist dabei bislang noch unklar. Die Polizei bittet Zeugen, sich beim Polizeirevier Weingarten unter der Telefonnummer 0751/8036666 zu melden.

An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, insgesamt nennt die Polizei einer Schadensumme von mehr als 20 000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei befand sich auch die Freiwillige Feuerwehr Weingarten mit 11 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz.