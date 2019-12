Menschen aus aller Welt beim Nikolausmarkt

Würziger Duft nach Glühwein, freundliche Budenbetreiber und weihnachtliche Klänge: Von Donnerstag bis Sonntag hat der traditionelle Nikolausmarkt auf dem Löwenplatz in Weingarten Menschen aus aller Welt an seine Hütten gelockt. So sangen schon am frühen Freitagmorgen die Kleinen vom Kindergarten Paul-Gerhard: „Schneeflöckchen, Weißröckchen, wann kommst du geschneit.“ In leuchtend rotem Mantel, den goldenen Bischofsstab in der Rechten lobte der Nikolaus: „Ja, Kinder, das macht ihr toll.“ Von den Zuhörern verlangte er: „Mehr Jubel und Applaus.“

In dem mit grünem Reisig, Strohsternen und roten Kugeln geschmückten Holzhäuschen vom Kinderhilfswerk Unicef verkaufte Karin Beckert für den guten Zweck die beliebten Grußkarten. Sie mache gerade eine Doppelschicht von 10 bis 13.30 Uhr, weil sie aus Wilhelmsdorf sei und die Anfahrt sich sonst nicht lohne, erzählte sie. Sie fand, dass der Platz und die Buden immer gut vorbereitet seien. Grundausstattung, Tannenschmuck und Beleuchtung seien schon da, als Grundlage für die persönliche Gestaltung.

Schüler der Grundschul-Förderklasse der Talschule schauten beim Gehege des Streichelzoos, was die Schafe machten. Nicht viel, aber die lebenden Wolllieferanten waren dennoch interessant. Bei dem schönen Wetter hatten die Lehrerinnen Tanja Hörner und Ulrike Walther die spontane Idee, mit ihrer Klasse den Nikolausmarkt zu besuchen. Am Stand von Rosa Miranda aus Peru und Tanja Andrade aus Mexiko hatte die Sonne Südamerikas sich in Farbe verwandelt. Die selbst oder von Freunden aus Mexiko gefertigten Handarbeiten glühten schon von Weitem. Guadalupe Andrade berichtete, dass sie ihrer Tochter, die seit einem Jahr in Deutschland ist, einen Weihnachtsbesuch abstatte. Die Häuschen der Partnerstädte boten nahrhafte Leckereien, das sächsische Grimma herrlich weiße Dresdner Stollen, die Südtiroler aus Burgeis unter anderem Speck und Schüttelbrot. Neben Gestricktem und Gehäkeltem leuchteten an anderen Hütten Kerzen in allen Farben. Gegen Mittag lag der Duft von Schupfnudeln und Gebratenem in der Luft.

„Bald ist Nikolaus-Abend da“, sang der Chor vom Kindergarten Xaverius mit Nachdruck. Schon vorher hatten die Erzieherinnen auf der Aktionsbühne ein gefährliches Tier angekündigt. „Hört ihr das Getrampel“, fragten die Kinder. Unter Klatschen und Stampfen trat ein altehrwürdiger Dinosaurier klanglich in Erscheinung. Am Stand des Jugendorchesters boten Thomas und Petra Frick selbergemachte Bredle an, frisch gebackene Quarkbällchen, Glühmost und feinen Punsch. Der Glühmost sei ihre Spezialität, erzählte Thomas Frick. Aber auch die selbstgefertigten Tannenbäume aus Beton sind etwas Besonderes. Mit den Einnahmen aus dem Verkauf wird ein Hüttenaufenthalt der musizierenden Jugend finanziert. Der Trompetenspieler erinnerte an die Unkosten, die allein mit der Wartung der Instrumente verbunden seien: „Von der Anschaffung abgesehen. Eine ordentliche Tuba kostet nämlich gut 10 000 Euro.“

Von Anfang an beim Nikolausmarkt mit dabei ist der Jugendclub. Seine Einnahmen kommen der Poliklinik im afrikanischen Kenia zugute. „Wir hoffen, dass wir wieder drei Operationen finanzieren können, eine kommt auf 600 Euro“, berichtete Gerhard Junginger, der sich bei einer der zwei Jugendclub-Hütten aufhielt. Wolfgang Schwarz und Gerda Kleinbrahm standen hinter dem Tresen und verkauften fruchtige Getränke. Am anderen Stand verkaufte Markus Bauknecht Glühwein und eine Eierlikör-Spezialität. Die Einnahmen der Soroptimisten kommen dagegen Hilfsprojekten vor Ort zugute, dem Frauenhaus oder der Brennessel. Den Tüten mit Haselnussgebäck oder dem Früchtebrot, das Klara Mikolitsch und Frauke Jooß verkauften, kann man kaum widerstehen. „Jede der 30 Mitglieder des Clubs Ravensburg-Weingarten trägt etwas zu dem Angebotenen bei“, erzählt Klara Mikolitsch. Eine der guten Schwestern, lateinisch sorores optimae, strickt zur Stärkung ihrer Nerven das ganze Jahr farbenfroh Wärmendes für den Nikolausmarkt.