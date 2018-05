Menschen als Forschungsobjekte – wie geht denn das?

Ein Mal im Jahr findet die Kinder-Uni im Ravensburger Spieleland statt. „Wenn Biologen Frösche sezieren, muss der Sozialforscher dann Menschen nehmen?“, hat Dr. Jörg Stratmann, Professor für Erziehungswissenschaft an der Pädagogischen Hochschule Weingarten laut einer Pressemitteilung, gefragt. Nach einer anstrengenden Vorlesung im Maus-Kino können sich die kleinen Studis mit ihren Eltern im Spieleland erholen.

Gemeinsam mit seinen Studenten klärte Jörg Stratmann zuerst, was Forschung ist. Wie aus der Mitteilung hervorgeht, beteiligten sich die Kinder an der Diskussion, außerdem konnten sie ihre Meinung mit Hilfe von Kärtchen kundtun. „Ja, auch Kinder können forschen“, sagte Professor Stratmann, wissenschaftliche Forschung müsse ein paar Bedingungen erfüllen. Sie solle neue Erkenntnisse gewinnen, dabei systematisch, also geordnet und nachvollziehbar vorgehen, dokumentiert und veröffentlicht werden.

„Wie Menschen ticken“

Ein Junge im Publikum wusste, dass Sozialwissenschaftler erforschen, „wie Menschen ticken“. „Sozialwissenschaftler untersuchen das Verhalten von Menschen und deren Zusammenleben“, definierte Jörg Stratmann und machte laut Pressemitteilung deutlich: „Sozialwissenschaft ist ein Oberbegriff für verschiedene Wissenschaftsbereiche wie etwa Psychologie, Politologie oder Erziehungswissenschaft.“ Auf seine Frage hin, stellte sich Tabea als Versuchsperson zur Verfügung und kam nach vorne. „Wie können wir Tabea erforschen? Sollen wir sie aufschneiden wie einen Frosch?“ fragte Erziehungswissenschaftler Stratmann. „Dann wäre unser Forschungsgegenstand kaputt“, befürchtete ein Student.

„Sozialwissenschaftler forschen deshalb mit Hilfe von Beobachtung und Befragung“, sagte Jörg Stratmann. Er selber hatte zum Beispiel Schüler zu ihrem Medienverhalten befragt. Damit eine Befragung repräsentativ ist, muss die Anzahl der befragten Schüler groß genug sein und alle wichtigen Fälle umfassen, also Schüler aus allen Schularten sowie Schüler vom Land und Schüler aus der Stadt. Den jungen Forschern gab Jörg Stratmann ein paar Tipps mit: „Wissenschaftliche Forscher sind neugierig, beobachten die eigene Umgebung, stellen Fragen, suchen Antworten und geben nicht auf. Sie dokumentieren den Forschungsprozess und stellen ihre Ergebnisse vor.“