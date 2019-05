Melodische Soundcollagen zu Gedichten von Khalil Gibran

Auftreten sollen hätten die Sängerin Marie Séférian und ihr Quartett im großen Kinosaal im Kulturzentrum Linse. Daraus wurde ein Foyerkonzert, denn am Freitagabend waren zu wenig Besucher gekommen. Vorgestellt hat dieses aus Berlin angereiste Ensemble sein neues Album mit dem Titel „Khalil & May“, das dem bekanntesten libanesischen Dichter und Philosophen Khalil Gibran und seiner Geliebten May Ziadé gewidmet ist.

Das Quartett um die deutsche Jazz-Sängerin mit armenischen und französischen Wurzeln hätte einen größeren Auftritt verdient. Schon allein aus akustischen Gründen. Mit Javier Reyes an Schlagzeug und Percussion, Kontrabassist Tim Kleinsorge und Niko Meinhold am Piano haben die vier Musiker eine wunderbar schwebend-lyrische und zugleich rhythmisch intensive Performance hinterlassen.

Von elektrisierender Wirkung

Zum einen ist da Séférians jazzig angehauchte Stimmlage, die eine arabische Tonfärbung in sich trägt und ebenso dem französischen Chanson zugewandt ist. Dieses enge Verwobensein macht den Schmelz aus, auf dem man am liebsten mit davon fliegen möchte. Zum anderen erweisen sich ihre Musiker als exzellente Interpreten von höchst melodischen Soundcollagen, die experimentell klingen und dabei bis in die letzte Note ausgelotet sind. Das zusammen ist von elektrisierender Wirkung, die kein nebenbei Hören zulässt, sondern dem Besucher einige Konzentration abverlangt. Was aber kein kräfteraubender Akt ist, sondern leicht und wie von selbst geht. Angesichts des Flows, den sie inszenieren zu ausgewählten Gedichten Gibrans und Ziadé, mit der er von 1914 bis zu seinem Tod 1931 eine Liebesbeziehung hatte. Die Briefe, so Séférian, der libanesisch-palästinensischen Künstlerin, die im arabischen Raum als frühe Feministin galt, seien alle verloren gegangen. „Sie war zu intelligent für eine Frau zu ihrer Zeit“, schlussfolgerte sie.

Gibrans Gedichte jazzig vertont

Mit ihren auf Französisch gesungenen Texten kontrastieren Klavierparts, die sich zu harmonisch-poetischen Kaskaden steigern, sich unter Meinholds Fingern rauschhaft gebärden, bis Séférians rauchig-laszive Tonfarbe diesen Vulkan wieder einfängt und zur Ruhe bringt. Das sind kompositorische Höhenflüge zu Gibrans Gedichten aus seinem berühmtesten Werk „Der Prophet“. Die Zeilen „Von der Freundschaft“ oder „Vom Schmerz“ sind von großer Aufrichtigkeit und ebenso gibt sich ihre Musik. Laut und verstörend, geradezu alarmierend aus Richtung Schlagzeug, begleitet von sich auftürmenden Klavierakkorden auf dem Boden von Kleinsorges leichtfüßigen Bassrhythmen. Diesem intensiven, fordernden Spiel ist man sofort erlegen, fühlt sich für den Moment Zeit und Raum enthoben. Schade also, dass diesem Quartett nicht mehr Besucher vergönnt waren.