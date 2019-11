700 000 Euro Sachschaden ist bei einem Brand mehrerer Busse in der Nacht auf Dienstag in Pfullendorf entstanden.

Wie die Polizei mitteilt, war das Feuer am späten Dienstagabend gegen 23 Uhr zunächst an einem Bus auf dem Parkplatz in der Heiligenberger Straße ausgebrochen. Ein unbekannter Autofahrer meldete den Brand an der Pforte der benachbarten Firma Alno.

Bis zum Eintreffen der Pfullendorfer Feuerwehr an der Brandstelle fingen weitere Busse – insgesamt fünf große Reisebusse und ein Kleinbus – Feuer.