Mehr als 30 Unternehmen getestet

Beim Schnuppertag hat die Stadt mehr als 300 Schüler mit den Weingartener Unternehmen zusammengebracht, so eine Pressemitteilung. Seit 2012 haben Schüler der Klassenstufe 9 in Weingarten an einem Schnuppertag die Möglichkeit, sich aus einer Liste von mehr als 50 Ausbildungsberufen in Weingarten den Beruf auszusuchen, der sie am meisten interessiert und im Unternehmen in den Arbeitsalltag reinzuschnuppern.

Jedes Jahr beleben neue Berufsbilder und neue teilnehmende Unternehmen die Ausbildungsinitiative. So besuchte die Stadt in diesem Jahr Julian vom Gymnasium Weingarten, der sich für den Beruf des Goldschmieds interessiert und gerade dabei war, bei Ruth Schieferdecker in der Karlstraße in künstlerischer Handarbeit einen Ring zu schleifen. Solch ein Schnuppertag hält er für eine tolle Sache und wendet sich gleich wieder seiner Arbeit zu. Schließlich möchte er fertig werden, da er das besondere Stück am Ende des Tages mit nach Hause nehmen darf.