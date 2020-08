Maxi Mendel startet stark in die Hürdensaison

Nach sehr zögerlichem Start kommt die Leichtathletiksaison doch noch in die Gänge. Am Wochenende ist die deutsche Meisterschaft in Braunschweig. Aber auch die Jugend läuft und wirft wieder. Maxi Mendel von der LG Welfen hat in der U18 über die 100 Meter Hürden die Norm für die Qualifikation zur deutschen Jugendmeisterschaft unterboten.

Vor zwei Wochen hatte Maxi Mendel (TV Weingarten/U18) den ersten Wettkampf der Saison im Siebenkampf bestritten. Über die 100 Meter Hürden lief es vor allem in der Endphase noch nicht optimal – dennoch erzielte sie in 14,96 Sekunden eine persönliche Bestleistung. Danach suchte sie eine weitere Wettkampfmöglichkeit, um die für die Jugend-DM erforderlichen 14,70 Sekunden zu laufen. Nur wenige Vereine bieten derzeit allerdings Wettkämpfe unter den speziellen Hygienekonzepten an.

In Gomaringen gab es eine Veranstaltung – Mendel lief die Hürdenstrecke gegen starke Konkurrenz. Die Weingartenerin fühlte sich laut Mitteilung gut auf den Wettkampf vorbereitet. Konzentriert ging sie an den Start und durfte nach dem Vorlauf bereits jubeln. In 14,64 Sekunden unterbot sie die geforderte Qualifikationsleistung und muss nun nur noch hoffen, dass sie mit dieser Zeit unter den besten 24 gemeldeten Teilnehmerinnen sein wird. Denn wegen der Hygienemaßnahmen gibt es auch bei der DM eine begrenzte Teilnehmerzahl. Mendel kann dennoch stolz sein, denn sie gehört damit zu den besten deutschen Nachwuchs-Hürdensprinterinnen.