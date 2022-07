Maxi Mendel läuft in Ulm persönliche Bestzeit

Maxi Mendel vom TV Weingarten, beste Hürdensprinterin der LG Welfen, hat am vergangenen Sonntag im Donaustadion in Ulm bei den deutschen Jugendmeisterschaften der U20 starten dürfen. Mendel hatte Anfang Mai in Wangen die Qualifikationszeit von 14,90 Sekunden geschafft. Bei einigen weiteren Starts in dieser Saison hatte sie allerdings immer wieder mit kleineren Berührungen und Wacklern während der 100-Meter-Hürdenstrecke zu kämpfen.

Im Training kurz vor dem Saisonhöhepunkt in Ulm hatte Mendel daher mit ihrer Trainerin Waltraud Rosenfelder an einigen technischen Anpassungen gearbeitet. Diese wenigen konzentrierten Trainingseinheiten schienen laut Rosenfelder Früchte zu tragen: Mendel überquerte in Ulm die zehn Hürden in persönlicher Bestzeit von 14,71 Sekunden – das ist auch ein LG-Welfen-Rekord. Damit erreichte Mendel Platz vier im Vorlauf, sie verpasste das Weiterkommen in den Zwischenlauf nur um zwei Hundertstelsekunden.

Dennoch strahlte die junge Leichtathletin nach diesem Lauf und der unerwartet guten Zeit laut Rosenfelder übers ganze Gesicht. Kein Wunder: Die bei der U20-Meisterschaft gelaufene Zeit würde im kommenden Jahr die Qualifikation für die deutschen Meisterschaften der Juniorinnen bedeuten. Für eine Teilnahme dort sind mindestens 14,80 Sekunden gefordert.