Maxi Mendel läuft Bestleistung in der Halle

Nach der deutschen Jugendmeisterschaft in Rostock im vergangenen Jahr ist Maxi Mendel von der LG Welfen schon zum zweiten Mal in ihrer Leichtathletikkarriere bei einer deutschen Meisterschaft gestartet. Bei den U20-Meisterschaften im Sindelfinger Glaspalast verpasste Mendel zwar das Finale der besten acht Läuferinnen, sie erreichte bei schweren Bedingungen aber eine Zeit unter neun Sekunden.

Durch ihre starke Zeit über die 100 Meter Hürden im vergangenen Jahr unter freiem Himmel in Weingarten (14,74 Sekunden) hatte sich Maxi Mendel für die Meisterschaften qualifiziert. Aber schon einmal musste sie laut Mitteilung ihrer Trainerin Waltraud Rosenfelder erleben, dass sie durch die Beschränkung der Teilnehmerzahlen aufgrund der Corona-Bestimmungen dann doch nicht starten durfte. Dieses Mal klappte es – Mendel musste allerdings ihre Startphase, bei der sie bei den baden-württembergischen Finals vor einem Monat noch Probleme hatte, in den Griff bekommen. Über die 60 Meter Hürden lief sie damals nur 9,33 Sekunden.

Durch kleine Anpassungen nach dem Start bekam Mendel laut Rosenfelder schon im Training mehr Druck in ihre anfänglichen Schritte und kam damit deutlich besser an die erste Hürde als in der Vergangenheit. Die Hoffnung auf einen guten Lauf in Sindelfingen war also groß.

Zunächst mussten aber andere Widrigkeiten weggesteckt werden – so starteten die Athletinnen nicht zum vorgesehenen Zeitpunkt, obwohl sie schon aufgewärmt waren. Da einige Läuferinnen nicht angereist waren, verringerte sich die Teilnehmerzahl von 37 auf 31, so dass direkt die vier Halbfinalläufe waren. „Außerdem ließen die Aufwärmbedingungen im kalten Keller des Glaspalasts doch sehr zu wünschen übrig“, meinte Rosenfelder. „Auf einem schmalen, einen Meter breiten Tartanstreifen sollten sich die 31 Mädchen vorbereiten.“ Eine halbe Stunde vor dem Lauf durften die Athletinnen dann doch in den Innenbereich.

Mendel kam nach einer gelungenen Startphase gut an die erste Hürde. Die fünf Hürden überquerte sie problemlos und erreichte in starken 8,95 Sekunden das Ziel. Für einen der acht Finalplätze hätte Mendel aber noch einmal drei Zehntelsekunden schneller laufen müssen.