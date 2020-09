Maxi Mendel gewinnt den B-Lauf über die Hürden

Dieses Jahr sind die baden-württembergischen Meisterschaften der U18-Leichtathleten im badischen Walldorf gewesen – coronabedingt erst am vergangenen Wochenende mit vier Monaten Verspätung. Dennoch waren die Athleten und ihre Trainer dankbar, dass es doch einige Vereine gibt, die sich den großen Herausforderungen stellen, Wettkämpfe nach dem Hygienegesetz des Baden-Württembergischen Leichtathletik-Verbandes auszurichten.

So durfte Silja Dent (TV Weingarten/16 Jahre) am Samstag im Hoch- und Weitsprung sowie über 100 Meter teilnehmen. In diesen drei Disziplinen hatte sie sich im Vorfeld durch starke Leistungen qualifiziert. Besonders gut gelang ihr laut Mitteilung in Walldorf der Hochsprung, bei dem sie mit übersprungenen 1,60 Metern den dritten Platz belegte und sich damit bei der Präsentation der drei Besten die Bronzemedaille umlegen durfte. Aber auch über die 100 Meter sprintete sie so gut, dass sie den B-Endlauf erreichte und diesen in 12,95 Sekunden ebenfalls auf dem dritten Platz beendete. Zwar gelangen Dent im Weitsprung, der letzten Disziplin an diesem Tag, einige gute Sprünge – im letzten erreichte sie sogar 4,93 Meter – aber es reichte mit Platz neun nicht ganz für die besten acht Sportlerinnen, die im Endkampf nochmals drei Versuche bestreiten durften.

Die beiden 17-jährigen Athleten der LG Welfen, Maxi Mendel und Kaan Müller (beide TV Weingarten), hatten sich ebenfalls durch starke Leistungen für diese Meisterschaften qualifiziert. Kaan Müller, der sich laut seiner Trainerin im Training technisch deutlich verbessert zeigte, touchierte bei diesem Lauf gleich dreimal eine Hürde und konnte dadurch nicht seine gewohnte Leistung abrufen. Besser lief es für seine Vereinskameradin Maxi Mendel, die zwar mit ihrem Vorlauf auch nicht zufrieden war (15,28 Sekunden), die sich aber im B-Endlauf gleich nach dem Start an die Spitze des Feldes setzte und ihren Lauf mit deutlichem Vorsprung in 15,07 Sekunden gewann.