Matthias Kirschnereit ist Solist im ersten Abo-Konzert der Saison

Ein voll besetztes KuKo, kein Wunder bei diesem Programm: Mendelssohn, Schumann, Beethoven, alles vertraute Klassik und Romantik, da konnte nichts schief gehen. Und auch der Konzertflügel war, nachdem er eine längere Generalüberholung hinter sich hatte, in bester Klangform.

Das 1988 gegründete Kammerorchester des Nationaltheaters Prag kam mit 32 Ensemblemitgliedern nach Weingarten und stellte sich mit Mendelssohns weniger bekannter Konzertouvertüre in F-Dur, op. 32, vor. „Das Märchen von der schönen Melusine“ beginnt mit einem schmeichelnden Bläsersatz aus Klarinetten, Fagott, Flöte und Horn, den Petr Vronský, Chefdirigent des Orchesters, energisch anging. Auch das zweite Thema wirkte etwas robust für das Märchenthema von der Wasserfee. Vermutlich musste sich das Orchester und vor allem die Pauke erst ein wenig an die Raumakustik gewöhnen – und dazu ist meist das erste Konzertstück ausersehen.

Dann erschien Matthias Kirschnereit zu Schumanns Klavierkonzert in a-moll auf der Bühne, ein Pianist ohne große Gesten, der zurückhaltend und konzentriert am Flügel wirkt. Vielleicht auch in sich gekehrt, denn im Zusammenspiel mit dem Orchester, das im übrigen sehr sensibel auf ihn Rücksicht nahm, mochte einen die eine oder andere Verzögerung oder Eigenwilligkeit befremden. So, als wäre das nicht absolut die Musik, der sich Kirschnereit mit ungeteiltem Interesse und voller Konzentration widmen würde. Dennoch gelangen einige Passagen, zum Beispiel die mehr raunend verhaltenen des Klaviers, musikalisch sehr schön. Das Publikum spendete bereitwillig Beifall, auf den der Pianist recht schnell mit einer Solo-Zugabe reagierte. Dafür wählte er interessanterweise Chopin, dessen Nocturne No 14 in fis-moll, um 1830 geschrieben, ihm nun eine Möglichkeit bot, den Farbenreichtum romantischer Klaviermusik persönlich auszugestalten. Hier war der Pianist ganz bei sich und in einer ihm wohl gemäßen Tonwelt. Und als hätte er noch nicht genug gezeigt, wo seine Stärken liegen, wandte er sich, angeregt vom Beifall, nun Debussy zu und spielte das dritte Stück aus dessen 1904 bis 1907 komponierten „Images 1“ mit dem Titel „Mouvement“. Das war nun wirklich großartig, wie er die musikalische Farbpalette des Impressionisten in der orchestralen Macht des Instruments aufleuchten ließ und entfesselte.

Für den zweiten Teil des Konzerts brauchte der Dirigent kein Notenpult mehr, da er alles auswendig und ohne Stab dirigierte, wobei Petr Vronský mit den Händen so kraftvoll wie mit der Köpergestik agierte. Beethovens Vierte Sinfonie in vier Sätzen ging er betont langsam an, um mit dem zweiten Thema an Tempo aufzunehmen. Auch der dritte Satz war zügig angesetzt, so dass der vierte in seinen angedeuteten Themen wie ein zusammenfassender Nachsatz zur Sinfonie erschien – eine insgesamt runde Interpretation. Der Großzügigkeit des Pianisten wollte Petr Vronský dann nicht nachstehen und offerierte dem herzlich klatschenden Publikum noch etwas leichtere Kost. Nach Dvořáks Slawischem Tanz Nr. 10, der eher elegisch als tänzerisch wirkte, gab das Orchester zur Überraschung vieler noch die Ouvertüre von „Così fan tutte“ dazu. So wurde mit Mozart der Reigen der größten Meister der Klassik und Romantik geschlossen.