Material wie für ein eigenes Festival

Dass der mit „Russian Film and Music“ angekündigte Kinokonzert- und Clubbing-Abend mit Gabriel Prokofiev im Kulturzentrum Linse in Weingarten sich zu einem solchen Kosmos von Eindrücken entwickeln würde, hatte man der Ankündigung im Bodenseefestivalprogrammheft nicht unbedingt entnehmen können. Es gab auch zum ersten Mal ein „Clubbing“ beim Festival. Und Vorarlberg war neben dem russischen Atrium Quartett mit von der Partie: Sechs junge Schlagzeuger, ein Cellist und eine Klarinettistin kamen vom Landeskonservatorium dazu. Um das adrenalinfördernde Heranschaffen der alten Filme kümmerten sich das Team der Linse und das Kulturamt Weingarten.

Horizontale schmale Bänder laufen über die große Kinoleinwand. In tiefem Dunkel sitzt rechts außen das Atrium Quartett an seinen beleuchteten Notenpulten. Die ersten Töne von Gabriel Prokofievs Streichquartett Nr. 2 bringen die Streifen zum Zittern, Schwingen, je stärker die Einzeltöne, desto mehr sprengen die Bänder ihre Raumgrenzen, zucken sie wie lebendige Wesen. Eine Übersetzung von Akustik, das heißt der Physik des Schalls, ins Visuelle, die der türkische Künstler Osman Koç 2018 in seiner Schwarzweiß-Arbeit „Matri“ für den Komponisten und DJ Prokofiev, den 1975 geborenen und in Großbritannien aufgewachsenen Enkel des russischen Komponisten, kongenial gestaltet hat. Vier Sätze hat das Quartett und viermal wechselt das Bild – von den Streifen zu radialen, pulsierenden Stachelbüscheln, zu einem dreidimensionalen Band und zu einem unregelmäßig gepunkteten Stoff, der mal wie ein Sternenhimmel oder wie das Lichtermeer von Großstädten aus großer Entfernung wirkt. Einer der super starken Eindrücke dieses an solchen überreichen Abends.

Aber beginnen wir vorn: mit einem frühen Zeichentrickfilm von 1929 und dem höchst 'modernen' Streichquartett Nr. 2 von Alexander Borodin (1833-1887) fängt es fast harmlos an, dann wechseln sich neue Filme von jungen russischen Regisseuren wie der witzige „Dad“ von Alexander Letunov (2016) oder der surrealistische „Blooddrop“ von Aleksey Popogrebskiy (2011) mit weiteren Stummfilmen wie „Glumov's Diary“ (1923), dem ersten Stummfilm des berühmten Sergej Eisenstein, ab. Den begleitet improvisierend nach Motiven von Gabriel Prokofiev das sechsköpfige Schlagzeugensemble aus Vorarlberg, das dank Caroline Wüsts Klarinette und Mathias Johansens Cello nie nur rein perkussiv arbeitet, sondern unglaublich viele Klangräume erschließt und auch auf den Punkt genau mit dem Filmmaterial synchron spielt. Einen weiteren Zeichentrickfilm von 1924 „Soviet Toys“ untermalt das hervorragende Atrium Quartett mit Dmitry Schostakowitschs Streichquartett Nr. 12.

Grandioses Solo

Schon ist die erste Stunde vergangen, da gibt es mit „Bad touch“ des Perkussionisten Casey Cangelosy eine Solo-Performance von Steven Moser, der der Perkussion vom Playbeck mit dem artistischen Jonglieren eines Leuchtstabes folgt: weder Film noch Musik, aber ein grandioses Solo vor einer kurzen Pause. Nach „Matri“ kommen dann noch mal zwei Filme: ein köstlicher von 1925 „Chess Fever“ über die Schachleidenschaft, begleitet vom Schlagzeugensemble nach Motiven von Prokofiev und zum Schluss ein Film von 2017, der den Titel „22.22“ trägt und genau zu dieser Uhrzeit beginnt.

Die in London lebende Regisseurin Charlotte Ginsborg hat ihn gedreht, seine Musik komponierte Gabriel Prokofiev und er handelt vom Weltrekord im Apnoetauchen des Hamburger Tom Sietas, der es schafft, so lange die Luft anzuhalten. Seine Reflexionen über „einen anderen Raum“, den er mit dieser Technik erreicht, werden im Film kontrastiert von einem Tanzpaar. Höchst eindrucksvoll, aber auch von einer etwas nekrophilen Ästhetik, die der Taucher, in seinem Glaskasten wie leblos treibend, verkörpert. Auch dieser Film mit seiner fast impressionistischen Musik erhält einen großen Applaus, der im übrigen von Stück zu Stück zunimmt.

Trotz Erschöpfung hellwach

Vielleicht wäre jetzt eine größere Pause angebracht, aber Gabriel Prokofiev ist nicht nur Profi, sondern auch ein passionierter Vermittler. Er könnte vermutlich ganze Tage am Stück arbeiten. Und so geht es sofort nach dem knapp dreistündigen Konzert zum Clubbing draußen im Foyer. Drei Tische sind aufgebaut für die erste „Table Music“ und ein Podest für das Atrium Quartett und den Komponisten mit seinem Labtop. Der wirkt unter seiner „undone“-Frisur immer noch hochkonzentriert und trotz sichtbarer Erschöpfung immer noch hellwach. Eins ist klar: dieses Programm hätte für einen ganzen Tag gereicht und man hätte noch gerne mehr von Prokofievs englischer Moderation gehört, denn er hat – von seiner englischen Mutter? – einen hinreißenden britischen Humor. Kurzum: ein toller Abend, eigen, speziell, sehr anregend.