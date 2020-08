Maskenverweigerer beleidigt Angestellten eines Baumarkts

Ein Maskenverweigerer hat am Donnerstag in einem Baumarkt in der Lägelerstraße in Weingarten einen Angestellten beleidigt und tätlich angegriffen. Wie die Polizei berichtet, war der Mann gegen 11.30 Uhr mit Frau und Kindern im Markt. Weil er keinen Mundschutz trug, sprach ihn ein Angestellter an.

Der Kunde wies den Mitarbeiter darauf hin, von der Maskenpflicht befreit zu sein, zeigte auch ein Blatt Papier vor, verweigerte dem Angestellten aber die Einsicht. Daraufhin forderte der Mitarbeiter den Mann auf, den Markt zu verlasen. Laut Polizeibericht wurde der Kunde daraufhin ausfällig, beleidigte den Angestellen und schubste ihn weg. Eine Zeugin ging dazwischen. Daraufhin verließ der Maskenverweigerer das Geschäft unter lautem Geschrei. Beim Verlassen pöbelte er noch mehrere Kunden an.

Beim Eintreffen der Polizei waren er und seine Familie schon weg. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Beleidigung.