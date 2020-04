Masken für Mund und Nase im gibt es jetzt auch im Weingarten-Design

Die baden-württembergische Landesregierung führt am Montag, 27. April, eine sogenannte Maskenpflicht beim Einkaufen und im öffentlichen Nahverkehr ein. Bürger, die nicht nur sich und ihre Mitmenschen vor der Ausbreitung des Virus schützen, sondern zugleich ein modisches Statement setzen wollen, können ab Montag im Büro des Stadtmarketings handgefertigte Masken für Mund und Nase in verschiedenen Designs käuflich erwerben, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadtverwaltung Weingarten.

Oberbürgermeister Markus Ewald begrüßt laut des Schreibens den Vorstoß der Landesregierung. „Natürlich wird es für uns alle erst einmal ungewohnt sein, mit einer Maske das Haus zu verlassen“, wird er darin zitiert und weiter: „Doch in Zeiten wie diesen ist das Tragen eines solchen Stücks Stoff zugleich ein Symbol der Verantwortung, die jeder Einzelne von uns für das gesunde Zusammenleben in der Stadtgesellschaft trägt.Wenn wir alle eine Maske tragen, machen wir es dem Virus nochmal schwerer, sich zu verbreiten.“

Pünktlich zum Erlass der Maskenpflicht erweitert auch das Stadtmarketing Weingarten ab Montag sein Produktsortiment um eine Kollektion handgefertigter Masken in verschiedenen rot-weißen Designs und Ausfertigungen. Hierfür haben sich mit Iris Herzogenrath, Sabrina Gratzer und Doris Schumacher drei begeisterte Näherinnen aus Weingarten gefunden, die die Stoffmasken für das Stadtmarketing von Hand fertigen.

Die Masken im Weingarten-Design sind laut des Presseberichts aus angenehmem Stoff gefertigt und lassen sich bis 60 Grad in der Waschmaschine waschen. Zum Start wird jede Maske zum Aktionspreis von fünf Euro angeboten. Es werden maximal zwei Masken pro Person ausgegeben.