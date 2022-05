Martinshöfe in Weingarten: Der Bagger rollt bereits

Es tut sich was auf den zukünftigen Martinshöfen im Zentrum von Weingarten. Der Investor, die BUWOG Bauträger GmbH aus Berlin, hat mit den Vorarbeiten begonnen. Zunächst geht es laut Michael Divé, Sprecher des Unternehmens, um umfassende Maßnahmen zur Bodensanierung. Die seien notwendig, um Altlasten der zuvor gewerblichen Nutzung durch den Pressenhersteller Schuler zu beseitigen. Der Baubeginn wird nach wir vor auf Herbst 2023 datiert.

BUWOG richtet die Baustelle ein

Ab Ende Juni beginnt die Baustelleneinrichtung für die unterirdischen Abbrucharbeiten der ehemaligen Bestandsgebäude auf dem Areal. Anfang Juli sollen laut BUWOG dann die Abbrucharbeiten selbst beginnen. Diese sind über drei Baufelder verteilt. Die Zu- und Abfahrten erfolgen über die Schussenstraße.

„Im Zuge der Arbeiten – beginnend im Norden des Areals – werden die massiven Fundamente der Kräne und Maschinen aus der vormals industriellen Nutzung freigelegt und schonend abgebrochen“, sagt Michael Divé. Rund die Hälfte des Materials wird dann zerkleinert, gesiebt und voraussichtlich als Tragschicht auf der Baustelle recycelt.

Proben der Erdmasse werden entnommen

Zeitlich nachgelagert und teilweise parallel beginnen die Erdarbeiten voraussichtlich im Herbst 2022: Hierbei werden Proben der freigelegten Erdmasse genommen, um festzustellen, wie stark die Bodenverschmutzung aus der früheren Nutzung ist. Je nachdem wird die Erde deponiert oder wieder vor Ort verwendet.

Michael Divé: „Voraussichtlich Ende Februar 2023 werden die Abbrucharbeiten vollständig abgeschlossen sein und weitere Erdarbeiten ausgeführt“. Die sichtbaren Rohbauarbeiten für die Tiefgaragen beginnen voraussichtlich im Herbst 2023 auf dem Baufeld A und B. Für diese Baufelder sollen bereits im Juli 2022 beim Bauamt die Genehmigungsplanung eingereicht werden. Die Anrainer würden dann vom Bauamt detailliert informiert. Der Abbruch der Schuler-Kantine wird voraussichtlich erst 2026 stattfinden. Bis dahin behalte das Gebäude seine aktuelle Funktion und diene teilweise auch als Baubüro.

80 Prozent erneuerbare Energien

80 Prozent erneuerbare Energien durch Erdsonden und Photovoltaik sollen im Quartier Martinshöfe erzeugt werden. Dort sollen 381 Mietwohnungen und 126 Eigentumswohnungen entstehen. Geplant sind zudem 28 Gewerbeeinheiten, die für den Bedarf im Quartier und im Umfeld ausgerichtet sind. Dazu zählen zwei Einzelhandelsflächen sowie kleinere Gewerbeeinheiten für Bäckerei mit Café sowie Büro- und Praxisflächen.

Die BUWOG hatte die rund 3,7 Hektar große Liegenschaft im Zentrum von Weingarten Ende 2021 vom Projektentwickler i+R Wohnbau Lindau GmbH gekauft – samt Bebauungsplan und den im städtebaulichen Vertrag mit der Stadt fixierten Nutzungskonzepten bis hin zu Ausführungsdetails. Das Investitionsvolumen liegt laut der BUWOG bei rund 250 Millionen Euro.

Seit 2012 hat die BUWOG ihren Sitz in Berlin. 1951 wurde das Unternehmen in Österreich gegründet, rund 60 000 Wohnungen hat die GmbH nach eigenen Angaben bereits fertiggestellt. Knapp 3000 Mietwohnungen in der Bodensee-Region.