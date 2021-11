Martinisitzung der Plätzler: Narren schreiben die Stelle des Oberbürgermeisters aus

Jetzt ist es raus. Pünktlich zur Martinisitzung der Plätzlerzunft Altdorf-Weingarten im Gasthaus „Rössle“ am 11.11. um 11.11 Uhr verkündete die Abordnung der Stadt Weingarten mit Rainer Beck, Marcus Schmid und Sabine Weisel die „Schtellaausschreibung des Oberbürgermoischters“.

Mit einem großen Plakat wurde die Stellenauschreibung in „breit schwäbisch gesprochen“ für den Oberbürgermeister direkt verlesen. Wählbar sind alle Weingärtler (ih/id/nwd), sprich „id Herr, id Dame, sondern Narr wie Du“, die ihr Herz am rechten Fleck tragen und zum Lachen nicht in den Weißbier-Keller im Ochsen müssen.

Die Wahl findet am Gumpigen Donnerstag gegen 11 Uhr auf dem Rathausplatz statt. Zunftmeisterin Susanne Frankenhauser hatte noch liebe Grüße an den „Welfi“ der Schwäbischen Zeitung, der sich jüngst – nach Empfinden der Plätzler – und mit Blick auf die Martinisitzung doch einige kleine Fehler geleistet hat. Eine Ehrenkappe, die Personen von der Plätzlerzunft als besondere Anerkennung verliehen werden, erhält der Welfi an der diesjährigen Hochfasnet daher auch nicht. Diese Auszeichnung wird an Pfarrer Benno Ohrnberger und Heidrun Futterer von der Schule am Martinsberg gehen.