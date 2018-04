Martin Walsers verschwundenes Buch ist wieder da

Schriftsteller Martin Walser (91) hat sein bei einer Lesung in Weingarten (Kreis Ravensburg) verlorenes persönliches Exemplar seines neuen Romans „Gar alles oder Briefe an eine unbekannte Geliebte“ zurück. „Die Sache hat sich erledigt“, sagte der Kulturamtsleiter der Stadt Weingarten, Peter Hellmig, am Freitag der Deutschen Presse-Agentur. Besucher der Lesung hätten aus Versehen statt ihres von Walser „Für Elke“ gewidmeten Buches das persönliche Leseexemplar mit Anmerkungen und Notizen des Autors gegriffen. Wie Hellmig berichtete, haben sie es Walser inzwischen persönlich in den Briefkasten geworfen. Der 91-Jährige habe sich auch schon bedankt.