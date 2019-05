Maria 2.0: Weingartener streiken mit

Mit einer Aktion in Weiß haben am Wochenende rund 50 Frauen von der Seelsorgeeinheit St. Maria/Heilig Geist die bundesweite, von Münster ausgehende Protestwelle Maria 2.0 nach Weingarten geholt. Die Organisatorinnen um Pastoralreferentin Marie-Luise Hildebrand solidarisieren sich mit den Forderungen der Initiative, die mit einem Kirchenstreik für die Zulassung von Frauen in alle kirchlichen Ämter kämpft. Und darüber hinaus für die Erneuerung der katholischen Kirche steht, die durch Machtmissbrauch und sexuelle Gewalt immer mehr an Boden bei den Gläubigen verliert. Auch Männer, darunter Pfarrer Benno Ohrnberger, nahmen an der Aktion teil. Erst auf eine Woche begrenzt, soll Maria 2.0 nun weitergehen – auch in Weingarten.