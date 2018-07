Marcus Schmid bleibt Geschäftsführer

Alleiniger Geschäftsführer des Weingartener Stadtmarketings bleibt Marcus Schmid (Archivfoto: Laner). Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig beschlossen, den Vertrag um drei weitere Jahre bis Ende 2021 zu verlängern. Außerdem stimmte das Stadtparlament dem Jahresabschluss von Weingarten.In zu und erteilte damit Oberbürgermeister Markus Ewald als Vertreter der Stadt Weingarten dem Jahresabschluss bei der Gesellschafterversammlung zuzustimmen. Das Stadtmarketing erzielte 2017 einen Überschuss von 403,95 Euro.