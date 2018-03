Manuela Wirth ist neue Mitarbeiterin beim Stadtmarketing Weingarten

Manuela Wirth ist die neue Mitarbeiterin im Stadtmarketing von Weingarten. Wie die Stadt mitteilt, folgt sie auf Marcel Martetschläger, der zum Jahresende an die PH Weingarten wechselte. Manuela Wirth wurde in Leutkirch geboren, sie ist 46 Jahre und wohnt in Baindt.

Marketing für eine Stadt ist für die neue Mitarbeiterin eine spannende Aufgabe. Die zahlreichen Themen in der Stadt zu bearbeiten bedürfen immer neue, kreative Ideen. Für die unterschiedlichsten Interessengruppen braucht man ein offenes Ohr, um Themen zu filtern und Netzwerke herzustellen. Nach mehreren Jahren Erfahrung im Stadtmarketing kennt Manuela Wirth die Herausforderungen und freut sich auf die Themen, die in Weingarten aktuell sind.

Vorbereitung für Supersamstag

Der Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt in der Öffentlichkeitsarbeit, der Gestaltung von Werbemitteln und der Organisation zahlreicher Veranstaltungen. Als Fachwirtin für Marketing kennt sie die gesamte Bandbreite an Marketinginstrumenten und weiß diese gezielt einzusetzen.

Manuela Wirth fühlt sich nach den ersten Tagen im Stadtmarketing sehr wohl in Weingarten und begrüßt die Besucher im Stadtmarketingbüro, die einen Weingarten-Geschenkgutschein oder einen Artikel aus der Weingarten-Kollektion kaufen möchten. Aktuell laufen die Vorbereitungen für den ersten Supersamstag „Fit in den Frühling“ am 14. April.