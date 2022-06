Mantuaner treffen am Blutfreitag Weingartens neuen OB

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Zwei lange Jahre lag die Partnerschaft mit Mantua pandemiebedingt mehr oder weniger auf Eis. Jetzt konnten die Italiener aus der lombardischen Gonzagastadt zum Blutfreitag wieder anreisen. Die Delegation setzte sich zusammen aus Vertretern der Stadt mit Vizebürgermeister Giovanni Buvoli. Die kirchliche Gruppe führte der Vertreter des Mantuaner Bischofs, Monsignore Don Giancarlo Manzoli, an. Die Compagnia del Preziosissimo Sangue vertrat Alessandro Colombo. Und die Associazione Mantova-Weingarten repräsentierte unter anderem der Präsident Pellegrino Sereni, einer der vier Cavalieri, die die Heiligblutreliquie begleiteten. Besonders gefreut haben sich die Italiener, dass sie neben Bürgermeister Alexander Geiger auch vom neuen Oberbürgermeister, der ja offiziell erst ab Juli im Amt ist, zu Beginn der Feierlichkeiten an Christi Himmelfahrt empfangen wurden. Clemens Moll sicherte den Mantuanern in guter Tradition seiner Vorgänger, Gerd Gerber und Markus Ewald, weiterhin die volle Unterstützung der Städtepartnerschaften und der europäischen Idee zu. Zum Rahmenprogramm des Freundeskreises Mantua-Weingarten gehörte eine Stadtführung durch Ravensburg am Blutfreitagnachmittag und natürlich das große Arrivederci am Samstag im Stadtgarten bei der Freundschaftseiche. Mantua und Weingarten verbindet eine tausendjährige Geschichte und geht auf die gemeinsame Verehrung der Heiligblut-Reliquie zurück, die aus Mantua stammt.