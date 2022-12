Mantuaner helfen Kinderstiftung

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die große Summe von 5000 Euro konnten zwei Mantuaner zusammen mit dem Freundeskreis Mantua-Weingarten der Kinderstiftung Ravensburg spenden. Ein Herz für benachteiligte Kinder in Oberschwaben zeigten Gian Mario Mozzanega und Pellegrino Sereni, aktiv in der Städtepartnerschaft Mantua-Weingarten. Sie spendeten den Erlös aus ihrer Beteiligung an Weingartens Weinfest von 2000 Euro an die Kinderstiftung Ravensburg. Dazu kamen nochmals 3000 Euro aus dem Verkauf von Mantuaner Spezialitäten durch Iris Herzogenrath in Strobels Lädele. Bei der Scheckübergabe anlässlich des Nikolausmarktes würdigte die Vorsitzendes des Freundeskreises Mantua-Weingarten und Kuratorin der Kinderstiftung, Margret Welsch, die große Solidarität der Italiener über Ländergrenzen hinweg. Sie zeige die Verbundenheit der Partnerstädte auch im sozialen Bereich. Die Spende von 5000 Euro fließt in Projekte der Kinderstiftung, die Kinder in der Region unterstützen und stärken und ihre Persönlichkeit entfalten helfen.