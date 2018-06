Manne Lucha warnt vor Kulturkampf um Schulformen

Mit einem „bildungspolitischen Dialog“ haben die Grünen am Donnerstag in der PH Weingarten vor etwa 40 Zuhörern für ihren Umbau der Schullandschaft geworben. Doch bei der Debatte mit Grünen-Bildungsexpertin Sandra Boser wurde auch klar, dass die Unsicherheit weiter groß ist. Und manchem gehen die Reformen auch nicht weit genug.

Eine „komische Stimmung“ diagnostizierte Claus Kessel vom Ortsverband an den Schulen. Trotz guter Personalausstattung gebe es Unzufriedenheit: „Die Lage ist besser als die Stimmung.“. Und warum die Lage so gut sei, erklärte die Ortenauer Landtagsabgeordnete Sandra Boser. Seit 2011 sei viel passiert, lobte die Bildungsexpertin der Grünen-Fraktion die eigene Arbeit und hob vor allem das gute Lehrer-Schüler-Verhältnis von 1:14 hervor. Man müsse aber an der Verteilung arbeiten, sagte Boser. Denn während im Bereich des hierzulande zuständigen Schulamtes Markdorf die Personaldecke ausreiche, fehlten anderswo Lehrer. „Die Ressourcensteuerung ist immer noch nicht gut gelöst“, räumte Boser ein.

Unsicherheiten gab es vor allem in Sachen Inklusion. Mehrere Zuhörer wollten wissen, wie es denn nun mit der Integration behinderter Kinder an Regelschulen stehe. Die Regierung ist nach wie vor ein Konzept schuldig, es soll demnächst kommen. Bisher gibt es nur Modellversuche, die unterschiedlich gut funktionieren. Boser versprach, sowohl den Elternwillen erfüllen als auch die Sonderschule erhalten zu wollen. Auch für die Einführung der neuen Schulvarianten gab es nicht nur Lob. Die Weingartener Lehrerseminar-Professorin Manuela Droll fragte, warum Grün-Rot mit den G9-Testgymnasien dem eigenen Konzept eines ebenfalls neun Jahre langen Abiturwegs via Gemeinschaftsschule und Beruflichem Gymnasium Konkurrenz mache. „Das wollte der Koalitionspartner, es war nicht von unserer Seite beabsichtigt“, sagte die Grüne Sandra Boser.

Und während der CDU-Gemeinderat Markus Brunnbauer als IHK-Bereichsleiter Ausbildung mahnte, Abitur und Studium gegenüber einer Ausbildungskarriere nicht zu überhöhen, gingen anderen die Pläne in Sachen zweigliedriges Schulsystem nicht weit genug. Bernd Dieng vom Verein „Länger Gemeinsam Lernen“ mahnte mehrfach, dass eine „Hierarchisierung der Schulen problematische Lernmilieus provoziert“. Die Regierung solle sich zugunsten der Gemeinschaftsschule von anderen Formen wie der Real- oder Hauptschule verabschieden. „Eine vegetative Schulentwicklungsstrategie wird nicht zum Erfolg führen“, sagte Dieng. Tatsächlich gibt es an vielen Gemeinschaftsschulen im Land weit weniger Kinder mit Gymnasialempfehlung als empfohlen. Diengs Verein fürchtet, dass dies der Anfang einer Abwärtsspirale sein könnte. Dem widersprach der grüne Landtagsabgeordnete Manne Lucha aus Ravensburg. Wer die Abschaffung bestehender Schulformen forderte, helfe jenen, die schon jetzt Ängste schürten. „Wir können die Debatte nicht gegen existierende Schultypen führen. Das gibt einen Kulturkampf. Und den gewinnen wir nicht“, sagte Lucha.