Mann verprügelt wegen Papiertuch

Zu einer tätlichen Auseinandersetzung, wie es die Polizei in ihrem Bericht nennt, ist es am späten Montagabend gegen 22.30 Uhr in der Weingartener Karlstraße gekommen.

Laut Zeugen hatte ein 31-jähriger Mann mit seinen Einkäufen einen Einkaufsmarkt verlassen und sich noch mit ein paar Bekannten unterhalten. Als er dabei ein Papiertuch neben den Mülleimer warf, wurde er zunächst verbal von zwei Frauen im Alter von 30 und 45 Jahren angegangen. Schließlich sollen die beiden Tatverdächtigen und weitere Personen auf den Mann eingeschlagen haben, bis dieser zu Boden gegangen sei. Dort sollen die Beteiligten den 30-Jährigen weiter geschlagen und getreten haben. Als der Geschädigte flüchten konnte, verfolgten ihn mehrere Personen Richtung Löwenplatz und ließen erst nach mehrmaliger Aufforderung der zwischenzeitlich eingetroffenen Polizeibeamten von dem Mann ab.

Zur Klärung des Vorfalls bittet die Polizei Personen, die das Geschehen beobachtet haben oder Hinweise zu den Beteiligten geben können, sich mit dem Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 803-6666, in Verbindung zu setzen.