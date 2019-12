Mann und Frau nach Verkehrskontrolle angezeigt

Die Polizei hat in Weingarten einen Mann ohne gültigen Führerschein erwischt. Der 29-Jährige konnte bei einer Polizeikontrolle in der Hähnlehofstraße am Mittwochmorgen gegen 11 Uhr nur eine Kopie eines ausländischen Führerscheins vorzeigen, wie die Polizei mitteilte. Der Mann, der sich laut Polizei bereits seit Ende 2017 in Deutschland aufhält, hat sich nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu verantworten. Auch seine Begleiterin wurde angezeigt, da sie als Fahrzeughalterin die Fahrt mit ihrem Auto zugelassen hatte.