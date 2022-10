Ein bislang unbekannter Mann hat am Sonntag gegen 0.12 Uhr eine Spielothek in der Gaußstraße in Weingarten überfallen. Wie die Polizei berichtet, bedrohte er die noch allein anwesende Angestellte mit einem Messer und ließ sich Bargeld aushändigen. Anschließend verließ er die Spielhalle in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Täter verlief ergebnislos.