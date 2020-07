Mann überfällt Laden mit Skistock

Ein unbekannter Mann hat am Samstag versucht, einen Laden im Weingartener Welfenpalais zu überfallen. Der Mann betrat um 11.40 Uhr einen Frischkostladen in der Wilhelm-Braun-Straße. Er war mit einem schwarzen Schlauchschal maskiert und mit einem Skistock bewaffnet. Beschrieben wird er als rund 1,80 Meter groß, ungefähr 25 Jahre alt und schwarz bekleidet. Der akzentfrei sprechende Mann forderte in bedrohlicher Weise mit dem Skistock mehrere 50-Euro-Scheine. Die Herausgabe wurde jedoch von der Angestellten mehrmals verweigert, woraufhin der Räuber den Supermarkt ohne Beute und mit einer blauen mitgeführten Stofftasche in Richtung Lazarettstraße verließ. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief negativ. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt und zur beschriebenen Person geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Ravensburg unter 0751/803-0 in Verbindung zu setzen.