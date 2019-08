Mann springt in Weingarten plötzlich ohne Grund auf die Straße

Wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr am Mittwoch gegen 20 Uhr in der Ravensburger Straße wird gegen einen 37-jährigen Fußgänger ermittelt. Der Mann sprang nach Polizeiangaben aus bislang unbekannten Gründen plötzlich vom Fußgängerweg auf die Fahrbahn. Der 34-jährige Fahrer eines herannahenden Autos bremste sofort und konnte einen Zusammenstoß verhindern.

Der Fußgänger flüchtete zunächst vor der Streifenwagenbesatzung, konnte dann aber festgenommen werden. Der 37-Jährige befand sich laut Polizei in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in eine Fachklinik gebracht.