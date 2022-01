Mann schreit Autos an und beleidigt Polizeibeamte

Offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand hat sich ein 34-jähriger Mann befunden, auf den Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Montag gegen 10.15 Uhr an der Kreuzung Ulmer Straße / Hähnlehofstraße in Weingarten aufmerksam wurden.

Der Mann, der die vorbeifahrenden Fahrer anschrie und dabei mehrmals unvermittelt auf die Fahrbahn trat, wurde aufgrund seiner Verfassung in eine Fachklinik gebracht, so die Polizei in ihrem Bericht.

Da er sich auf der Fahrt dorthin massiv wehrte und die Beamten zudem verbal attackierte, muss er nun mit einer Anzeige wegen Beleidigung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte rechnen.