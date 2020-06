Mann schlägt auf Blitzer ein

Ein unbekannter Täter hat am späten Dienstagabend gegen 22 Uhr die Frontscheibe der stationären Geschwindigkeitsmessanlage in der Ravensburger Straße eingeschlagen. Dabei richtete er laut Polizeibericht einen Sachschaden von rund 3500 Euro an. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges bei der Messanlage beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weingarten, Telefon 0751 / 803-6666, zu melden.