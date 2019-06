Mann rastet bei Fahrscheinkontrolle aus

Ein 32-jähriger Mann ist in der Nacht auf Sonntag bei einer Fahrscheinkontrolle in einem Bus in Weingarten ausgerastet. Es war schon nach Mitternacht, als Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes auf Höhe der Bushaltestelle Linse in Weingarten im Bus den 32-Jährigen nach seinem Fahrschein fragten, wie die Polizei mitteilte. Er hatte demnach kein gültiges Ticket und wurde während der Kontrolle sofort aggressiv. Beim Verlassen des Busses trat er gegen eine Türe und beschädigte diese. Einige Zeit später konnte der Fahrgast erneut in einem Bus am Charlottenplatz in Weingarten angetroffen werden. Wie sich bei der Kontrolle der Polizei herausstelle, war die Person am späten Nachmittag schon im Zusammenhang mit einem Ladendiebstahl aufgefallen – der Mann hatte laut Polizei in einem Weingartener Geschäft Herrenparfüms geklaut. Um weitere Ordnungsstörungen unter Alkoholeinfluss zu verhindern, wurde er zur Ausnüchterung in Gewahrsam genommen.