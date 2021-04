Mann randaliert in Tankstelle

Ein Unbekannter hat am Sonntag gegen 18.20 Uhr in einer Tankstelle in der Abt-Hyller-Straße in Weingarten randaliert.

Zunächst zeigte sich der etwa 50 bis 60 Jahre alte Tatverdächtige gegenüber dem Verkaufspersonal aggressiv, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Er beleidigte dieses und versuchte, beide mit einer Weinflasche zu schlagen. Als die Verkäufer ihn wiederholt aufforderten, das Geschäft zu verlassen, beleidigte der Mann weitere Kunden. In der Folge warf er einen Tisch und einen Desinfektionsmittelspender um.

Bis zum Eintreffen einer alarmierten Polizeistreife hatte der Unbekannte die Tankstelle bereits verlassen. Der Tatverdächtige soll einen Vollbart und graues Haar haben. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Wollmütze und Handschuhe. Das Polizeirevier Weingarten ermittelt wegen Beleidigung und versuchter gefährlicher Körperverletzung und bittet unter der Telefonnummer 0761/8036666 um Hinweise zu dem Mann.