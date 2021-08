Mann mit sieben Kilo schwerem Absperrpfosten in Weingarten auf Kopf geschlagen

Zu einem plötzlichen Angriff vor einer Kneipe in Weingarten ist es in der Nacht auf Samstag gekommen. Ein 24-Jähriger wurde mit einem sieben Kilo schweren Absperrpfosten auf den Kopf geschlagen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gegen 1.55 Uhr stand er auf Höhe einer Kneipe in der St.-Longinus-Straße im Freien und unterhielt sich mit einer weiteren Person, als ihm von einer weiteren Person unvermittelt mit dem Pfosten auf den Kopf geschlagen wurde. Zusätzlich bekam er einen Schlag mit der Faust ins Gesicht.

Täter flüchtete laut Polizei sofort

Laut Polizei flüchtete der Täter daraufhin sofort. Er wird als etwa 25 Jahre alter Mann mit dunkelblonden Haaren beschrieben. Welche Verletzungen das Opfer davontrug, war dem Polizeiführer vom Dienst beim Präsidium Ravensburg am Sonntag nicht bekannt. Hinweise zu dem Täter nimmt das Polizeirevier in Weingarten, Telefon 0751 / 8036666, entgegen.