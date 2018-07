Ein Mann ist bei einem Unfall am Mittwoch gegen 10.30 Uhr in der Beethovenstraße in Weingarten leicht verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, hatte eine 58-jährige Autofahrerin vermutlich zu spät erkannt, dass ein vorausfahrender 52-Jähriger anhielt, und fuhr auf dessen Auto auf. Durch die Kollision verletzte sich der Mann leicht. Es entstand etwa 2000 Euro Sachschaden.