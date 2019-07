Mann gibt sich als Unitymedia-Mitarbeiter aus

Einen ungewöhnlichen Einsatz haben die Feuerwehrleute am Sonntag in Bad Waldsee erlebt. Eine schwangere Frau blieb nach den starken Regenfällen mit ihrem Auto in der Muschgaystraße im Hochwasser stehen. Sie musste befreit werden.

Ein Unwetter hatte Bad Waldsee am Sonntag erreicht. Die Feuerwehr wurde zu gleich zehn Einsätzen gerufen, wie Feuerwehrsprecher Marcel Huber berichtet. Gegen 15.30 Uhr machten sich die Feuerwehrangehörigen zu einigen mit Wasser vollgelaufenen Kellern auf.